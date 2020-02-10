Оскароносного режиссёра поздравил президент

"Оскары" для "Паразитов" — главная новость в Южной Корее. Выпуски новостей начинаются с триумфа отечественного фильма, получившего четыре статуэтки. Команду создателей фильма подздравил лично президент страны, обещав усилить поддержку кинопроизводства.

Студенты университета Ёнсе, где режиссёр Пон Чжун Хо изучал киноискусство, следили за церемонией награждения в прямом эфире и теперь не могут скрыть радости:

"Мне корейские фильмы всегда нравились. Теперь корейская картина вошла в историю, и это очень значительный момент. Я полагаю, в будущем мы сможем ещё полнее раскрыть свой потенциал. Это сложно выразить словами. Это большая честь".

Корейцы называют успех "Паразитов" прорывом: при весьма развитой киноиндустрии южнокорейские фильмы долгое время были практически неизвестны в остальном мире.

"Это отличная возможность для всего мира познакомиться с качеством корейских фильмов. Режиссёр Пон уже получал раньше награды, но мне кажется, его творчество всё ещё недооценивают. "Оскар", я думаю, пришёл очень вовремя и подтвердил высокое качество корейских фильмов".

Пон Чжун Хо уже считается в стране национальным героем: ещё в прошлом году "Паразиты" получили "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.