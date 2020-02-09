Турецкая военная техника вошла в Сирию

Колонна турецкой военной техники пересекла в воскресенье границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.

По данным телеканала Sky News Arabia, в состав военной колонны входят танки, бронемашины и транспорт с боеприпасами. О том, сколько точно единиц техники насчитывается в колонне неизвестно.

Одновременно генштаб вооруженных сил Сирии заявил об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от боевиков в ходе военных операций.

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами вооруженными формированиями жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

Местное население, бегущее от войны, продолжает искать крышу над головой.

"Нас три семьи. У меня семеро детей и у моего брата — семеро. Мы ищем дом или лагерь, или чью-то помощь. Я действительно не понимаю, что нам делать", — говорит один из беженцев.

"Я уехала с сыном, дочерью и мужем. У нас есть эта машина, которую Бог, к счастью, даровал нам. Теперь мы перемещаемся на ней. Уже две ночи спим здесь, эта — будет третьей. И естественно мы продолжим ночевать в машине, потому что не может найти, где остановиться", — рассказывает мать семейства, бегущего от войны.

Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Мааррат-эн-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года.

Он был одним из крупнейших оплотов боевиков и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб. Там в срочном порядке организовали палаточный лагерь для беженцев.