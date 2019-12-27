Эскалация в Идлибе

Мирные жители бегут из южных районов провинции Идлиб на фоне боевых действий —правительственные войска Сирии усилили наступление на позиции вооруженных повстанцев.

По данным ООН, практически опустели город Маарат ан-Нуман и близлежащие деревни, с каждым днем все больше людей покидают Саракаб.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Идлибской зоне деэскалации в два раза по сравнению с прошлым месяцев возросло число нападений боевиков на сирийские правительственные силы.

"В этих условиях сирийские войска были вынуждены реагировать. Со своей стороны, предпринимаем меры, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Очевидно, однако, что нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе", — заявила Мария Захарова.

Между тем президент США Дональд Трамп возложил на Россию, Сирию и Иран ответственность за гибель мирных жителей в Идлибе. В своем твиттере глава Белого дома написал, что эти страны убивают или собираются убить тысячи человек, а Турция прилагает все усилия, чтобы остановить эту бойню.

В Москве заявляют, что Идлиб превратился в рассадник терроризма и Турция, несмотря на свои обязательства, пока не может отделить действующую там оппозицию от экстремистских группировок.

По оценкам ООН,число перемещенных лиц в Идлибе достигло уже 200 тысяч человек.

Хамида бежала из Маарат ан-Нумана: "Вода попала в нашу палатку, дети болеют, мы всю ночь не спали. Мы разожгли огонь в печке, но из-за сильного ветра в палатке возникло задымление, стало нечем дышать, мы поставили и емкости с водой нагреваться, вышли на улицу с детьми, мы чуть не задохнулись от дыма".

В провинции Идлиб, где проживают три миллиона человек, помимо отрядов т.н. "умеренной оппозиции", действуют боевики, связанные "Аль-Каидой".