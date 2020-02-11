Триумф националистов и проблемы будущей коалиции

В Ирландии официальные итоги выборов подтвердили практически равные результаты трёх ведущих партий. Формальный победитель — либеральная оппозиция "Фианна фойл" с 38 мандатами, у национал-республиканцев из "Шинн фейн" 37 кресел, а правящие консерваторы — "Фине гэл" —замыкают тройку лидеров с 35-ю местами в парламенте.

Для формирования большинства нужно не менее 80 мандатов. При этом аналитики не видят возможности союза для любых двух партий из числа лидеров.

Националистическая "Шинн фейн" получила самое большое количество кресел в своей истории. Аналитики говорят о "политическом землетрясении", руководство партии называет исход досрочных выборов "революцией":

Мэри Лу Макдональд, лидер "Шинн Фейн":

"Эти выборы подвели черту, ясно дали понять двум старым партиям политического истеблишмента, что их господству приходит конец".

В этой ситуации важную роль могут сыграть "зелёные" — четвёртые в списке, получившие 12 мандатов. Лидер "экологов" уже накануне обещал, что воспользуется обстоятельствами для решительного продвижения партийной программы в новом правительстве.

В любом случае переговоры могут продлится несколько недель. Политологи осторожно надеются, что соглашение будет достигнуто хотя бы к национальному празднику, Дню святого Патрика, 17 марта.