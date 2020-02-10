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мир

Европа во власти шторма "Киара"

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 Кнарик Хачатрян
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Европа во власти шторма "Киара"
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AP
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"Оранжевый" уровень опасности объявлен в 42 департаментах на севере Франции: шторм "Киара" срывал крыши, валил деревья и столбы линий электропередачи. 130 тысяч человек остались без света.

В Вимерьё (департамент Па-де-Кале) затопило плотины. В Лилле, где скорость ветра достигала почти 190 км/час, была сорвана облицовка с фасада отеля "Новотель". Парижанам власти советует не выходить из дома.

Штормовое предупреждение было объявлено также на крайнем юге страны и на острове Корсика.

От стихии пострадали и другие регионы Европы. В Тронхейме на юго-западном побережье Норвегии была затоплена парковка, и автомобилисты оказались в западне.

В Германии буря, которую здесь назвали "Сабина", повалила подъёмный кран, Он упал прямо на крышу собора во Франкфурте, повредив её. Никто из жителей города не пострадал.

Непогода вмешалась и в график железнодорожных перевозок. Из-за нанесённых на рельсы ветром различных предметов компания "Дойче Бан" полностью отменила экспрессы и поезда дальнего следования, призвав путешественников отложить поездки. Её представитель Ашим Штраус говорит:

"Фактор безопасности был решающим, поэтому мы не могли допустить, чтобы поезда с пассажирами оставались стоять на открытых путях. Нам удалось в значительной степени избежать подобных ситуаций"

"Красный" уровень опасности объявлен в Нидерландах. Все массовые мероприятия в стране запрещены, в том числе и столь ожидаемые матчи чемпионата страны по футболу.

Штормовое предупреждение объявило МЧС России в Калининградской области.

В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта, массовым отключениям света и наводнениям. Прекращено паромное сообщение через Ла-Манш, отменены сотни авиарейсов.

Этот лайнер авиакомпании Wizz Air еле справился с посадкой: он должен был сесть в лондонском аэропорту Лутоне, но из-за сильного ветра был перенаправлен в Бирмингем.

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