Искусственный интеллект обучит детей грамоте

Искусственный интеллект (ИИ) считается одной из самых инновационных областей , обещая человечеству более революционные преобразования, чем те, которые принесли огонь и электричество. Сегодня ИИ уже активно преображает нашу жизнь и методы работы. Особенно заметна его роль на образовательном рынке.

Грамота: легко и приятно

Например, в Дублине технология, разработанная местной компанией SoapBox Labs, помогает детям быстрее освоить грамоту и улучшить навыки чтения. По словам разработчиков, их система предлагает самое точное в мире распознавание детского голоса и речи. Это улучшает игровой опыт малышей и позволяет им учиться с помощью голоса.

"Вы, вероятно, знакомы с голосовыми помощниками для взрослых, - говорит основательница компании Патрисия Скэнлон. - Наша технология специально разработана для детей: она моделирует их голос и помогает им самовыражаться; за всем этим стоят последние достижения в области искусственного интеллекта".

Уже 27 коммерческих лицензий

Компания совершенствует новинку в партнерстве с гигантами отрасли. Так, группа Micrioosoft помогает улучшить защиту конфиденциальности маленьких пользователей. На технологию обратили внимание и эксперты инициативы Reach Every Reader, которую поддерживает Марк Цукерберг.

"У нас уже есть 27 коммерческих лицензий по всему миру, мы расширили платформу за счет нескольких языков, - рассказывает Патрисия Скэнлон. - Наши основные рынки - это образование, обучение детей грамоте, изучение языков".

Ускоритель инноваций

Ирландская компания получила финансирование в размере почти 1,5 миллиона евро по линии Европейского инновационного совета (EIC). Он предусматривает так называемый "ускоритель" - механизм поддержки новаторских идей и проектов в ЕС. Председатель консультативного совета Марк Фергюссон рассказал: "Мы можем предоставить до 2,5 миллионов евро в виде грантов и до 15 миллионов прямых субсидий. Мы консультируем наших подопечных, помогаем им расширять контакты и так привлекать других частных инвесторов".

Фергюссон перечислил критерии отбора проекта: "Мы ищем людей, чьи идеи обещают изменить правила игры, которые хотят развить бизнес с прицелом на лидерство в своей области. Мы ищем тех, кто готов работать на благо европейцев, отдаем предпочтение слаженным компания, фантастическим технологиям, которые заменят старое, позволив родиться новому".

Искусственный интеллект - это безграничные возможности и новые перспективы, однако у значительной части общества сохраняются опасения в отношении умных машин завтрашнего дня. С учетом этого Еврокомисияя пообещала обнародовать стратегию в этой области в самое ближайшее время.

Euronews

Марк Фергюссон подробнее ответил на вопросы Euronews.

Euronews: "В ЕС немало инициатив по стимулированию инноваций и бизнеса, в чем особенность вашей?"

Марк Фергюсон: "Наш "ускоритель" действительно отличается других сходных программ. Прежде всего потому, что нас интересуют компании с высоким уровнем риска. Риск, возможно, отпугивает частных инвесторов, но не нас!. Для нас важно, чтобы эти компании осваивали абсолютно новые рыночные сегменты, предлагали бы новые идеи. В этом случае мы возьмемся их финансировать. Как видите, мы готовы идти на больший риск на самом старте, это отличает нас от других программ поддержки инноваций".

Euronews: "Как именно вы поддерживаете предпринимателей?"

Марк Фергюсон: "Способов несколько. Вы можете подать заявку на грант в размере до 2,5 миллионов евро или запросить прямое финансирование в сумме до 15 миллионов евро. Это инвестиционная часть того, что мы предлагаем. В нашем арсенале - консультативная поддержка, базы данных. Вы можете получить помощь от наших экспертов по всему ЕС, они подберут вам солидных партнеров. Вот в двух словах то, чем занимается наш Совет. Мы смотрим на бизнес, обещающий прорыв, мы хотим, решая социальные проблемы, содействовать формированию устойчивых групп, кластеров. И конечно, мы смотрим на желание самой компаний найти взвешенные ответы на самые острые вопросы".

Euronews: "Как вы отбираете компании? Есть ли определенные критерии?"

Марк Фергюсон: "Чтобы получить шанс на финансирование, у вас должен быть хороший бизнес-план, интересные технологии и хорошая команда, способная развивать намеченное дело. Вы должны понимать свои потребности, уметь объяснить их, сформулировать четкий реалистичный запрос. Я горячо рекомендую вам прочитать нашу документацию, требования, ответы на вопросы других предпринимателей. Не стесняйтесь обсуждать ваши потребности, формулируйте и присылайте вашу заявку и мы свяжемся с вами!"

Цифры и факты:

Новые технологии, такие как ИИ, робототехника и "большие данные", меняют наш образ жизни и методы работы.

ИИ обладает потенциалом для решения различных социальных проблем ( изменение климата, лечение хронических заболеваний, грамотность). Одновременно технология создает новые возможности для инновационных компаний.

ИИ тесно увязан с "большими данными". Однако результаты их анализа сегодня используются не полностью: 66% компаний признаются, что мало ценят свою статистику и базы данных. Только 1% предприятий проводит тщательный анализ данных, включая результаты в свою стратегию развития.

Европейский совет по инновациям (EIC) поддерживает новаторские компании, отдельных предпринимателей, представителей малого бизнеса и ученых; им предлагается финансирование для реализации проектов в таких сферах, как транспорт, энергетика, здравоохранение, ИИ.

Поддержка малого бизнеса важна для ускорениясоздания новых продуктови услуг и их выхода на рынок.

Полезные ссылки:

Искусственный интеллект

Механизмы Европейского инновационного совета

SoapBox Lab