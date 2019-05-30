Искусственный интеллект: надежды и опасения

Распознавание лиц – не единственное применение искусственного интеллекта, всё чаще присутствующего в нашей жизни. На Евразийском медиафоруме в Алматы обсуждали происходящие в связи с этим перемены в нашем обществе. Речь шла, в частности, о надеждах и опасениях, которые вызывает искусственный интеллект.

Сотни журналистов, исследователей, политиков и технических специалистов каждый год собираются здесь, чтобы обсудить новые мировые тенденции. Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов – один из постоянных его участников. Он полагает, что благодаря новым технологиям финансовый сектор Казахстана быстро догонит по развитию другие страны:

– Мы видим, что сейчас в Соединённых Штатах крупные инвестиции направляются в Силиконовую долину, а множество новых технологий внедряется в финансовый сектор – такие, как «большие данные» или искусственный интеллект. И мне представляется, что для Казахстана здесь открываются прекрасные возможности. Прежде в инфраструктуру финансового сектора не было крупных вложений, а теперь – прыжок к новой цели!

Искусственный интеллект стал модной темой, которую все обсуждают, но о чём в действительности идёт речь? Возможно, первым делом на ум приходят человекоподобные роботы, но на самом деле искусственный интеллект внешне выглядит так: электронные схемы и алгоритмы, пытающиеся воспроизвести работу нейронов нашего мозга. Основная задача состоит сейчас в том, чтобы эти алгоритмы стали обучаться на примерах и самокорректироваться.

Послужит ли эта технология «возрождению человечества», обсуждалось на одной из секций Евразийского медиафорума. Мазони Ваньике обучает женщин в Найроби навыкам, нужным для работы с искусственным интеллектом. Она связывает с этой технологией множество надежд.

– Больше всего надеюсь, что искусственный интеллект, в отличие от других технологий, дает нам, африканцам, фантастические возможности для решения проблем нашего континента.

– Каким же образом?

– Например, используя данные, которыми располагаем. И если речь идёт, например, о здравоохранении, то системы искусственного интеллекта смогут обеспечить нам качественное медицинское обслуживание без помощи большого количества врачей.

– Большая проблема искусственного интеллекта связана с его предвзятостью.

– Это связано с тем, что в настоящее время лишь полпроцента людей в мире умеют программировать или создавать алгоритмы, а это означает, что очень малая часть населения создаёт системы, управляющие миром.

– А вы чего-либо опасаетесь?

– Мой энтузиазм превышает опасения, но они у меня есть: люди настолько умны, что способны создать очень умные машины, но опыт прошлого говорит о том, что люди совершают и немало глупостей. Поэтому, если люди будут безответственно подходить к созданию систем, то появятся не умные, а глупые машины, от которых в итоге может возникнуть в будущем немало проблем.

Мартин Форд – футуролог. Работая над своей последней книгой «Архитекторы интеллекта», он общался с самыми выдающимися исследователями и предпринимателями, работающими в этой области:

– Это своего рода обоюдоострый меч, он принесёт громадную пользу, обеспечив прорывы в науке, медицине, во всём, что послужит нашему обществу, но оборотная сторона состоит в том, искусственный интеллект с большой вероятностью приведёт к росту неравенства и, возможно, безработицы, по крайней мере, это коснётся людей, которые выполняют более рутинную, однообразную работу.

– И как вы предлагаете решать социальные проблемы, которые возникнут?

– Потребуется установить некое базовое пособие, которое обеспечит каждому хотя бы минимальные средства на то, чтобы прожить. Без этого возникнет исключительное неравенство, и некоторые люди окажутся в очень тяжёлом положении.

– Сейчас мы с вами на Евразийском медиафоруме, как вы оцениваете влияние искусственного интеллекта на средства массовой информации?

– Влияние будет огромным, ведь уже, как мы знаем, новостные статьи генерируются автоматически: существуют системы, которые способны, обработав поток данных, выявить в них интересные сведения, а затем сгенерировать новую статью, и не так-то просто понять, что написана она компьютерным алгоритмом, а не настоящим журналистом.

Всё развивается так быстро, что лишь в одном можно быть уверенным: в следующем году, когда в Алматы состоится новый медиафорум, многое полностью изменится.