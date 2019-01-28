Искусственный интеллект в суде

Роботы и компьютеры всё больше берут на себя физический и умственный труд человека. Они будут полезными в такой сфере, как правосудие, где нужно обрабатывать большие объёмы информации, принимать сложные решения, идти на энергичные действия. Но возникают сомнения в способности электронного мозга к уважению основных прав, защите данных, справедливому разбирательству.

Учитывая это, Совет Европы принял первую Этическую хартию искусственного интеллекта в судебных системах.

«Искусственный интеллект позволяет определить, насколько опасно данное лицо, - говорит Клементина Барбаро из юридического отдела СЕ. - Проанализировав алгоритм его решений и данные о его поведении, можно определить степень риска этого человека и его способность к совершению нового преступления. Это также используется для вычисления срока тюремного заключения ».

Но опыты показали, что искусственнные судьи в значительной мере подвержены расовым и социальным предрассудкам, поскольку слишком полагаются на такие данные, как личный статус, уровень образования, занятость. Компьютер Лондонского университета смог предсказать вердикты Европейского суда лишь в 79 процентах случаев. Бывший судья считает такое соответствие закону и представлениям о справедливости недосточным:

«Начав использовать искусственный интеллект, люди будут ожидать, что он будет действовать почти как человеческий, - сказала Дори Рейлинг. - И если вычисленные приговоры будут сильно отличаться от тех, что выносили бы живые судьи, это создаст проблему легитимности суда».

В Европе испытания проходят искусственные адвокаты, а в Соединённых Штатах они уже приступили к работе по защите подсудимых.