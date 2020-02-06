Прощай, артист! На 103-м году жизни умер Кирк Дуглас

Кирк Дуглас, получивший все значимые кинонаграды по обоим берегам Атлантики, для многих олицетворял связь с "золотым веком Голливуда".

Начав свою карьеру сразу после войны, он продолжал сниматься до исхода ХХ-го века.

Он смог перевоплотиться в римского раба, поднимающего на бунт таких же, как и он, несчастные и бесправных, сыграв в "Спартаке", и он с легкостью, которая свойственна лишь большому таланту, надел блузу, замаранную красной, знаменитого голландского мэтра, снявшись в "Жажде жизни", байопике о Винсенте Ван Гоге.

Исполнение главной роли в фильме "Жажда жизни" принесло Кирку Дугласу "Золотой глобус" за лучшую актерскую работу года

Его актерское усердие было вознаграждено по достоинству - трижды он был номинирован на получение награды Американской киноакадемии за исполнение главной роли.

В 1996-м за полувековой вклад в киноискусство ему вручили почетный "Оскар".

Он был удостоен премий на Берлинском фестивале, а во Франции он получил награду "Сезар".

Дуглас был щедрым филантропом, охотно жертвуя на помощь тем, кому повезло меньше, чем ему.

Он ушел на 103-м году жизни. Прощай, артист!