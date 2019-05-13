Последняя актриса "золотого века" Голливуда

Она была партнёршей Кларка Гэйбла, Франка Синатры и Кэри Гранта: последняя актриса и певица "Золотого века" Голливуда Дорис Дэй умерла рано утром в понедельник в своем доме в Калифорнии, в долине Кармель к югу от Сан-Франциско. Ей было 97.

Звезда 1950-х и 60-х годов, одна из самых популярных актрис в истории Голливуда, стала впоследствии защитницей прав животных,

"Дэй до последнего оставалась в отличной физической форме для её возраста, но недавно заразилась воспалением лёгких, что и стало причиной её смерти", - говорится в заявлении Фонда защиты животных Дорис Дэй.

Юная Дорис мечтала стать танцовщицей, но автокатастрофа. в которой она сломала ногу, изменила её планы. Девушка стала петь и очень скоро завоевала популярность: две песни, спетые ею в фильмах "Джейн-катастрофа" и "Человек, который слишком много знал", удостоились Оскара.

В 50-х годах Дорис Дэй был одной из самых кассовых актрис Голливуда, но потом её слава начала понемногу угасать. Ещё какое-то время она работала на телевидении и выпускала альбомы, а затем посвятила жизнь защите животных, открыв несколько благотворительных проектов.

Она была удостоена премии Грэмми, вошла в зал славы Грэмми, а на Голливудской аллее славы ей принадлежат сразу две звезды: за вклад в развитие кино и за развитие музыкальной индустрии США.