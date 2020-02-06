Кирк Дуглас: легенда и "просто отец"

Венок из чайных роз украсил в четверг звезду Кирка Дугласа на голливудской Аллее славы. Мир кино от Лос-Анджелеса до Канн отдал дань памяти одному из последних "священных монстров" Голливуда.

"Он был безграничнее самой жизни! Он был красив и дерзок, мог быть злым и любящим, воплотить любые грани образа. Одним словом, он был киногероем Голливуда", - говорит журналистка Джинна Вульф.

"Он был одной из последних легенд золотой эры Голливуда, - добавляет поклонник актера Грег Донован, - не суперзвезда, а именно легенда"...

"Культовой фигурой в Пантеоне Голливуда" назвал Кирка Дугласа актёр, режиссёр и продюсер Роб Райнер. Он вспомнил, что в свое время тот выступил против "охоты на ведьм" в эпоху маккартизма.

"Один из последних гигантов Золотого Века кино, удостоенный за свою долгую жизнь бесчисленных наград" и оставивший "наследие на века" - написал в Твиттере оргкомитет Берлинского кинофестиваля.

"Голливудский репортер процитировал Стивена Спилберга: "Кирк сохранил харизму кинозвезды до конца своей замечательной жизни, и я горжусь тем, что был небольшой частью его последних 45 лет. Я буду скучать по его письмам и отеческим советам, его мудрости”...

Ну а самым трогательным признанием утраты стали слова его сына, 75-летнего Майкла Дугласа: "Для мира он был легендой (...), но для меня и моих братьев, Джоэла и Питера, он был просто отцом".