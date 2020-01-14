Роспуск парламента Ирландии

Досрочные парламентские выборы в Ирландии состоятся 8 февраля. Дату проведения согласовал Кабинет министров страны. Президент Ирландии Майкл Хиггинс формально одобрил роспуск парламента и начало предвыборной кампании.

Работа законодательного органа должна была возобновиться после каникул 15 января, теперь новый состав парламента приступит к работе 20 февраля.

Премьер-министр Лео Варадкар заявил: "Мы добились сделки по "брекситу" и соглашения с Северной Ирландией. Наша экономика сильна как никогда. Показатели занятости рекордные, доходы населения растут, уровень бедности снижается и государственный бюджет снова в полном порядке. Но этого недостаточно. Я это знаю. Люди ждут от правительства больших достижений".

Пакт между правящей партией "Фине гэл" и оппозиционной "Фианна фойл" существует с мая 2016 года. Ранее на фоне кризиса в системе здравоохранения Ирландии депутаты от оппозиции отказались далее голосовать в поддержку правящей партии. Наблюдатели отмечают, что по итогам досрочных выборов "Фианна фойл рассчитывает укрепить свои позиций.