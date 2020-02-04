Франция: министр спорта требует отставки

Отставки многолетнего президента Федерации ледовых видов спорта - потребовала в понедельник французский министр спорта.

По итогам часовой беседы с Дидье Гайаге, в свете прозвучавших в последнее время обвинений в сексуальном насилии тренеров федерации в отношении юных фигуристок, в частности Сары Абитболь, Роскана Марасиняню заявила: "Президент Федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге не может отмахнуться от моральной и личной ответственности за случившееся. Поэтому я призываю его взять-таки на себя ответственность и подать в отставку со своего поста".

о новом административном расследовании ФФСГ, о своем намерении обратиться в прокуратуру республики для возбуждения уголовного дела "по фактам, которые его оправдывают".

Министр спорта также заявила о намерении начать новое административное расследование деятельности Федерации, обратиться в прокуратуру для возбуждения уголовного дела "по имеющимся фактам" и о создании Ассоциации жертв.

Ответ Дидье Гайаге не заставил себя ждать, ни о какой отставке он слышать не желает: "В первую очередь в случившемся виновны те, кто позволили совершиться этим преступлениям. Я имею в виду прежде всего министерство спорта и его главу в то время (бывшего лидера Компартии Франции Мари-Жорж Бюффе - прим.ред.), которые из-за своей трусости, некомпетентности и постоянной смены позиции позволили остаться в спорте людям, имевшим дело с юными спортсменками, подверженными повышенному риску, вместо того, чтобы подвергнуть этих больных людей соответствующему лечению и тем самым обезвредить их".

В вышедшей недавно автобиографии "Такое долгое молчание" Сара Абитболь рассказывает, что тренер Жиль Бейер изнасиловал ее в 15 лет. Внутреннее расследование Федерации в начале 90-х ничего не дало. сегодня у этого преступления истек срок давности. Несмотря на еще одну жалобу фигуристки в 2000 году, Бейер покинул Федерацию лишь в 2018 году.