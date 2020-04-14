Дождь помогает пожарным в зоне ЧАЭС

Дождь пришёл на помощь украинским пожарным, которые уже полторы недели борются с огнём в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В тушении принимают участие более 400 человек и почти сотня единиц техники, включая самолёты и вертолёты. Площадь возгорания в ГСЧС Украины не уточняют. Известно, что выгорели 12 нежилых деревень, остававшихся в зоне обязательного расселения.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Yaroslav Yemelianenko

Пожар, как утверждается, не угрожает ни самой станции, ни хранилищам отходов. Украинские специалисты и их коллеги из Беларуси, России и Польши заявляют, что превышения радиационного фона не зафиксировано.

Ukraine Chernobyl Fire Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Yaroslav Yemelianenko

В полиции киевской области сообщают, что очагов в зоне ЧАЭС было как минимум три. Двое поджигателей уже установлены: один из них 4-го апреля "ради забавы" поджигал сухую траву, другой в понедельник сжигал мусор и не смог удержать огонь под контролем.