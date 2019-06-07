Секс без согласия - это изнасилование

Секс без согласия является изнасилованием, даже если нет применения силы. Такая поправка внесена в соответствующую статью Уголовного кодекса Греции. Если женщина не сказала "НЕТ", или не оказала сопротивления, это не означает, согласия. Зачастую жертва просто не может дать отпор и буквально цепенеет, что признано естественной физиологической и психологической реакцией.

Эйрини Гайтану, активистка Amnesty Internationa: "Больше не будет необходимости доказывать факт применения физического насилия, чтобы это преступление было квалифицировано в суде именно как изнасилование. Есть простой факт: если два человека хотят сексуальных отношений, речь идет о согласии. Если этого желает только один, то это уже изнасилование. И теперь в Греции есть закон, в котором об этом говорится".

Активисты по защите прав женщин отмечают, что органы юстиции должны дать четкие пояснения относительно того, как изменения в законе реализовать на практике, чтобы пострадавшим было легче добиться справедливости.

Александра Фтоли, партия Сириза: "Я думаю, что это очень важный шаг, который был необходим Греции. К сожалению, в последнее время у нас было много случаев нападений на женщин, насилия и даже убийства. Это справедливый подход к проблеме, как для пострадавших и жертв, так и для всех нас".

Фэй Дулгери, Euronews: "Статистика по числу изнасилований в странах Европейского Союза шокирует. По данным Агентства ЕС по основным правам, каждая двадцатая женщина или девушка в возрасте от 15 лет подвергается сексуальному насилию. Однако до сих пор в большинстве европейских государств секс без согласия далеко не всегда считается изнасилованием".