Люцерн: поезд врезался в путевой упор

12 человек пострадали в результате железнодорожного происшествия в Швейцарии. Прибывающий на вокзал Люцерна скорый поезд из Цюриха не успел затормозить и врезался в тупиковый упор. Пассажиры получили лёгкие травмы: шестерых доставили в больницу, остальным помощь оказали на месте.

По данным полиции, машинист, въезжая на станцию, по неустановленным пока причинам превысил разрешённую скорость и потому не успел остановить состав. Сам он не пострадал и сейчас даёт показания.

На работу вокзала происшествие не повлияло.