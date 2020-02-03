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Швейцария

Люцерн: поезд врезался в путевой упор

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 Павел Барсуков
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Люцерн: поезд врезался в путевой упор
Авторское право
ZZEYE via EBU
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12 человек пострадали в результате железнодорожного происшествия в Швейцарии. Прибывающий на вокзал Люцерна скорый поезд из Цюриха не успел затормозить и врезался в тупиковый упор. Пассажиры получили лёгкие травмы: шестерых доставили в больницу, остальным помощь оказали на месте.

По данным полиции, машинист, въезжая на станцию, по неустановленным пока причинам превысил разрешённую скорость и потому не успел остановить состав. Сам он не пострадал и сейчас даёт показания.

На работу вокзала происшествие не повлияло.

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