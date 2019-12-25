В Севастополь прибыл поезд из С.-Петербурга

В Севастополь из Санкт-Петербурга прибыл пассажирский поезд «Таврия». Это первый за 5 лет поезд, прибывший на Крымский полуостров с «большой земли». Праздничные настроения в связи с этим событием можно было наблюдать как на железнодорожном вокзале Севастополя так и, по словам пассажиров, в самом поезде при прохождении им Крымского моста.

«Я ехал этим поездом в первый раз. Фантастика, ощущения потрясающие! Лучше Нового года... Если Новый год все празднуют в поезде – фантастика!», – делится своим впечатлением один из пассажиров.

Прибытие поезда стало возможным благодаря строительству моста через Керченский пролив. Движение поездов со стороны Херсонской области было прекращено администрацией «Украинских железных дорог» 27 декабря 2014 г. Церемония открытия нового железнодорожного моста состоялась 23 декабря. Автомобильный мост в Крым был открыт в мае 2018 г. Начало грузового железнодорожного сообщения с полуостровом ожидается не раньше июля.

Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту «незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост».