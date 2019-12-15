"Леман Экспресс" отправляется

Ранним воскресным утром первые пассажиры занимают свои места в поезде "Леман Экспресс". 15 декабря в 5 часов утра после 10 лет масштабных строительных работ была введена в эксплуатацию новая железнодорожная сеть, соединяющая Францию и Швейцарию. Отправившись от швейцарской станции Коппе, первый поезд прибыл в Женеву, где его торжественно встретили под звуки оркестра и вспышки фотокамер. Однако по другую сторону границы, во Франции, пассажиров ждал неприятный сюрприз - транспортная забастовка. Из-за этого несколько поездов не смогли сделать остановку в Анмасе.

"Леман Экспресс" - крупнейшая в Европе интегрированная трансграничная система общественного транспорта, общей протяженностью в 240 км, состоящая из 6 линий. Она объединяет 45 станций и связывает несколько городов в департаментах Эн и Верхняя Савойя со швейцарской Женевой. Запуск новых поездов должен облегчить жизнь тысячам людей из приграничных районов и помочь избежать ежедневных пробок на дорогах по пути на работу. Планируется, что ежедневно "Леман Экспресс" будет перевозить около 50 тысяч пассажиров. Стоимость совместного франко-швейцарского проекта составила почти 2 млрд евро.