ХСС запустил кампанию против ограничения скорости на автомагистралях

Христианско-социальный союз в Баварии запустил кампанию против ограничения скорости на автомагистралях в пику своим партнерам по правящей коалиции. Только за первые два дня под петицией против реформы, на которой настаивает Социал-демократическая партия, подписались 10 тысяч жителей Германии. Так ХСС намерен положить конец правительственной "мании на запреты".

"Мы хотим доказать, что страна их больше не желает. Проблему можно решить за счет формирования у граждан чувства личной ответственности," - уверен генеральный секретарь ХСС Маркус Блюме.

Реформа поможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и сократить количество ДТП, настаивают, в то же время, ее сторонники.

"Свобода не заключается в том, чтобы ездить на высоких скоростях, а в том, чтобы чувствовать себя в безопасности. Те, кто разговаривал со спасателями, полицией, врачами, понимают, какие ужасные вещи происходят на дорогах", - отмечает Катрин Гёринг-Эккардт, глава фракции "зеленых" в парламенте.

Ранее крупнейший автомобильный клуб Германии ADAC заявил, что больше не возражает против установления предельного скоростного режима до 130 км/час. Поддерживают реформу 45% его членов.

Сейчас на 70% автобанов ФРГ ограничения отсутствуют.