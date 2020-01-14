Германия инвестирует в железные дороги

Почти 86 миллиардов евро будет потрачено на модернизацию железных дорог Германии в ближайшие десять лет. В соответствии с соглашением, подписанным федеральным правительством, государство выделит для этой цели 62 миллиарда, а оставшуюся сумму внесёт компания «Дойче бан». Министр транспорта Германии отметил, что речь идёт о более чем 50% росте инвестиций по сравнению с предыдущим периодом и пообещал «блестящий век» для железных дорог страны. Власти принимают меры по стимулированию железнодорожных перевозок, что должно способствовать сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. В частности, было принято решение снизить НДС для билетов на поезда дальнего следования, что приведёт к снижению их цены примерно на 10%. Между тем, по мнению профсоюзов, названной суммы будет недостаточно даже для поддержки существующей сети железных дорог в рабочем состоянии.