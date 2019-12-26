"Трещина" в коалиции из-за скорости

Правительство Германии может дать трещину из-за вопроса о скорости. Сейчас на 70% немецких автобанов ограничения отсутствуют. Однако входящие в правящую коалицию социал-демократы жёстко настаивают на необходимости ввести лимит, прежде всего из соображений борьбы с изменениями климата, и напоминают, что совсем недавно на такой шаг пошли Нидерланды.

Министр транспорта отверг предложение, напомнив в свою очередь, что лишь в октябре парламент однозначно высказался на этот счёт, почти 80% голосов за сохранение существующего порядка.

Социал-демократы ответили министру, что тогда могут пересмотреть условия коалиционного сотрудничества.

Масла в огонь добавило и то, что немецкий минтранс в "твиттере" проиллюстрировал свою реакцию красивой фотографией скоростной трассы — но, как выяснилось, из Швейцарии — где ограничение скорости существует.