"Наше оружие — слова": в Париже открывается крупнейшая выставка бразильского фотографа Клаудии Андушар. Полвека она борется за права коренного населения, племени яномами, живущего на границе Бразилии и Венесуэлы.

Клаудия Андушар

Экспозиция под названием "Борьба яномами" — о повседневной жизни народа, который, по словам художницы, пострадал из-за стереотипных представлений европейцев. В последние годы яномами присоединились и к большой кампании по защите Амазонии.

Дави Копенава, шаман Яномами:

"Наш нынешний президент, Болсонару, сильно отличается от своих предшественников. Но, как и во времена военной диктатуры, нами правит тот, кому не нравятся коренные народы, кто не любит природу, не понимает ценности амазонских лесов, не понимает, что мы защищаем и уважаем лес".

Яномами в Венесуэле, 2012 г. Ariana Cubillos, AP

Стереотипы называют яномами жестоким народом, живущим в состоянии постоянной войны между поселениями. Три десятилетия назад индейцы оказалось на грани исчезновения из-за вырубки лесов и конфликтов с дровосеками и золотоискателями. Яномами считают, что только благодаря фотокамере и политической активности Клаудии Андушар племя выжило и, более того, получило территориальные гарантии от правительства.