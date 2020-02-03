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Cult

"Борьба яномами"

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"Борьба яномами"
Авторское право
AFP - Fondation Cartier
 Павел Барсуков
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"Наше оружие — слова": в Париже открывается крупнейшая выставка бразильского фотографа Клаудии Андушар. Полвека она борется за права коренного населения, племени яномами, живущего на границе Бразилии и Венесуэлы.

Клаудия Андушар

Экспозиция под названием "Борьба яномами" — о повседневной жизни народа, который, по словам художницы, пострадал из-за стереотипных представлений европейцев. В последние годы яномами присоединились и к большой кампании по защите Амазонии.

Дави Копенава, шаман Яномами:

"Наш нынешний президент, Болсонару, сильно отличается от своих предшественников. Но, как и во времена военной диктатуры, нами правит тот, кому не нравятся коренные народы, кто не любит природу, не понимает ценности амазонских лесов, не понимает, что мы защищаем и уважаем лес".

Ariana Cubillos, AP
Яномами в Венесуэле, 2012 г.Ariana Cubillos, AP

Стереотипы называют яномами жестоким народом, живущим в состоянии постоянной войны между поселениями. Три десятилетия назад индейцы оказалось на грани исчезновения из-за вырубки лесов и конфликтов с дровосеками и золотоискателями. Яномами считают, что только благодаря фотокамере и политической активности Клаудии Андушар племя выжило и, более того, получило территориальные гарантии от правительства.

Ariana Cubillos, AP
Яномами в Венесуэле, 2012 г.Ariana Cubillos, AP

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