Бразильские индейцы в Брюсселе

В Брюссель приехали вожди бразильских индейцев, обитающих в зоне тропических лесов Амазонии. Они требуют покончить с нарушениями там прав человека, которые происходят, по их словам, вследствие хищнической эксплуатации природных ресурсов.

Представитель племени Баре возлагает вину за это на власти Бразилии и их европейских партнёров:

«Сегодня мы здесь, чтобы осудить возобновившееся притеснение коренных народов, - сказала Нара. - Ради сотрудничества с ЕС правительство у нас ослабило природоохранные меры».

Индейцы утверждают, что их положение ухудшается по мере того, как европейский бизнес увеличивают свою деятельность в регионе.

Вождь племени Каинганг осуждает готовящееся торговое соглашение между ЕС и союзом МЕРКОСУР:

«Европа знает о преступлениях, к которым она причастна, - сказал Кретау. - Она не должна закупать так много бразильской продукции, особенно древесины, потому что вырубка лесов убивает наши семьи".

Представители индейцев Амазонии провели акцию у здания Еврокомиссии. В этом году их бедствия усугубляются лесными пожарами.