Бразильские индейцы не довольны Болсонару

Более 600 индейских вождей во главе с известным защитником прав коренных народов Бразилии Раони Метуктире собрались в деревне Алдея-Пиарасу в бразильском штате Мату-Гроссу, чтобы сформировать альянс против президента Жаира Болсонару. По мнению коренных бразильцев, политика президента может разрушить их традиционный уклад. Неприятие вызывает закон, разрешающий вести добычу полезных ископаемых на землях, выделенных для проживания коренных народов.

В принятой на собрании резолюции говорится, что президент Болсонару угрожает правам, здоровью и территориям индейцев. Собравшиеся высказались против деятельности в заповедных лесах Амазонии горнорудных, лесозаготовительных, рыболовецких и гидротехнических предприятий. По мнению защитников амазонских лесов, неконтролируемая хозяйственная деятельность стала основной причиной лесных пожаров прошлого года.