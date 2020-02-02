Американская мечта Софии Кенин

Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису София Кенин надеется, что ее триумф в Мельбурне станет далеко не последним на турнирах Большого шлема, и рассчитывает в будущем стать первой ракеткой мира. Об этом 21-летняя американка заявила в ходе традиционной фотосессии на следующий день после финала в женском одиночном разряде, в котором она одолела испанку Гарбинье Мугурусу.

София Кенин, теннисистка: "Я всегда мечтала выиграть турнир Большого шлема, но это что-то невообразимое. Этот опыт сильно отличается от того, что я просто представляла в своей комнате. Все это так мило. Мне нравится это внимание, эти средства массовой информации и все остальное, так что, ребята, спасибо, это действительно очень здорово".

Теннисистка также поблагодарила своих родителей, эмигрировавших в США из России и подаривших ей "американскую мечту". Благодаря победе в Австралии София Кенин выйдет на 7-е место в мировом рейтинге, обойдя свою знаменитую соотечественницу Серену Уильямс.