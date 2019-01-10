Полиция Испании раскрыла схему теннисных "договорняков"

15 человек арестованы. При обысках были изъяты почти 170 тысяч евро наличными, пять дорогих автомобилей, кредитные карты, компьютеры и пистолет. Заморожены десятки банковских счетов.

В числе подозреваемых - 28 профессиональных теннисистов. Один из них - участник прошлогоднего турнира US Open.

Всего же в деле фигурируют 83 человека. Среди них - испанский теннисист Марк Форнелл-Местрес, которого уже отстранили от соревнований. По версии следствия, именно он был связующим звеном между армянской бандой и подкупаемыми ею игроками.

Так, с февраля 2017-ого группировка организовала порядка 97 "договорняков" на турнирах категорий Futures и Challenger, заработав на них миллионы евро.