Иностранцы в Китае: "город будто вымер"

Приморский город Чжухай — в тысяче километров от Ухани. Но и там, в провинции Гуаньдун, отмечены тысячи случаев коронавируса. Город расположен рядом с Макао и Гонконгом — в том числе поэтому там много иностранцев. У них в Чжухае работа и семьи, уезжать они не хотят, и живут в практически опустевшем городе — хотя в отличие от Ухани и соседнего Гонконга карантина там нет.

"Всё сильно изменилось. Я бы сказала, город будто вымер, некоторые районы совсем обезлюдели. И с каждым днём всё больше. Улицы пустые, рынки пустые, нигде никого нет".

Городские власти настаивают, чтобы люди по возможности оставались дома. Однако выходить хотя бы за продуктами всё равно надо. Несколько рынков всё ещё работают — под пристальным вниманием санитарных служб.

Почти на каждом перекрёстке — полицейский патруль с термосканерами, у прохожих проверяют температуру.

"Чтобы защититься, мы просто следуем основным правилам гигиены. Тщательно моем руки, используем дезинфицирующие средства, на улице носим маски. Избегаем людных мест, кроме некоторых супермаркетов, куда приходится ходить".

Руководство Китая старается не оставлять ни граждан, ни иностранцев без информации. Мобильное приложение, выпущенное госслужбами, позволяет увидеть статистику заражений за последние две недели, оценить, был ли пользователь в контакте с больными, и если такая опасность есть — выдаёт адрес ближайшего медицинского учреждения.