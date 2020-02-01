Великобритания покинула Евросоюз

31 января в 23 часа по лондонскому времени Великобритания официально покинула Евросоюз, завершив длившееся 47 лет членство в европейском сообществе. За час до этого судьбоносного события премьер-министр станы Борис Джонсон в обращении к нации вновь обозначил основные приоритеты правительства. Он назвал "брексит" началом нового этапа в жизни граждан под знаком объединения и обновления.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Самое важное, что нужно сказать сегодня вечером, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для возобновления суверенитета, настоящего национального обновления, чтобы добиться тех изменений, за которые проголосовали люди".

В тот же вечер в Шотландии и Северной Ирландии прошли акции протеста против выхода Великобритании из ЕС. В ходе референдума 2016 года шотландцы выступали, в основном, против "брексита", а первый министр Шотландии написала властям Евросоюза письмо, в котором выразила сожаление из-за выхода Великобритании.

Жители Северной Ирландии, в свою очередь, обеспокоены тем, как "развод" повлияет на ситуацию в их регионе. Ведь он продолжит жить по таможенным и торговым правилам ЕС и после "брексита".

По мнению экспертов, сам факт "брексита" не гарантирует решения всех проблем Великобритании. По какому пути пойдет дальше королевство, станет известно лишь ближе к концу года. А пока предстоит переходный период, во время которого Соединенное Королевство и Евросоюз должны будут договориться о построении дальнейших взаимоотношений.