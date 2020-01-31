Глядя на "брексит" из Брюсселя

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"Развод" Евросоюза и Великобритании в Брюсселе воспринимается болезненно и эмоционально. Глава Европарламента называет это "раной", служащие учреждений и простые европейцы говорят о "потере члена семьи", Еврокомиссия призывает остающиеся 27 стран сомкнуть ряды.

Для британской же столицы это был скорее брак по расчёту, общий дом ей был нужен для безопасности, и она собирается убежать к Вашингтону ещё до того, как поделит совместно нажитое с Евросоюзом имущество и даже общих детей — не ясно, с кем будет жить Северная Ирландия.

Брюсселю теперь важно сдерживать соседа, который из партнёра превращается в конкурента, грозящего снизить налоги, ограничить права трудящихся и т.д. Евросоюз собирается отлучить Великобританию от благ единого рынка, чтобы было неповадно другим странам-членам. Но им и так неповадно — никто больше не движется к выходу.

Сегодня по эту сторону Ла-Манша как никогда ощущается европейское единство и солидарность. А сам пролив кажется отсюда всё шире и шире.