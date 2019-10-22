Наказ "гордого" Юнкера евродепутатам

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Эпицентр политической жизни Евросоюза переместился до четверга из Брюсселя в Страсбург, где заседает Европарламент. Там подводят итоги пятилетней работы нынешнего состава руководящих органов ЕС.

«В течение последних пяти лет я гордо служил малой частью чего-то большого и более важного, чем мы сами, - сказал уходящий председатель Еврокомиссии депутатам. - Боритесь! Вам нужно продолжать борьбу с тупым национализмом. Да здравствует Европа!»

Это были последние слова Жан-Клода Юнкера в Европарламенте перед тем, как он покинет самый важный в Брюсселе пост.

Чем запомнится глава исполнительной власти ЕС законодателям?

«Соглашениями о свободной торговле, которые, как мы знаем, способствуют росту неравенства и усугубляют экологические проблемы, - сказал бельгийский «зелёный» Филипп Ламбертс. - Но Юнкер горд тем, что заключил такие сделки с Канадой, Японией и союзом МЕРКОСУР, и разочарован тем, что не сделал этого с Соединёнными Штатами."

“Он привержен строительству Соединенных Штатов Европы, лишению национальных государств демократии и передаче власти сюда, в центр, - сказал британский евроскептик Найджел Фараж. - Но я думаю, "брексит" отвлёк его от этой задачи ».

Жан-Клод Юнкер — влиятельная, но противоречивая фигура; многие депутаты с ним в чём-то не согласны.

«Он всегда очень дружелюбен на публике, но не с нами, «зелёными», - продолжал Ламбертс. - Мы не были частью его внутреннего круга, или его второго окружения, или третьего внутреннего круга, мы были от него далеко».

Я думаю, важно, особенно с учетом поляризации политики в наши дни, понять, что вы можете придерживаться иной точки зрения, чем кого-то другой, - добавил Фарадж. - Но Юнкер нравится мне как личность, мне всегда приятна его компания".

Недавний председатель Европарламента, много поработавший с коллегой из Еврокомиссии, не думает, что Юнкер скоро уйдёт на заслуженный отдых:

Я думаю, что он важный игрок на европейской арене - сказал Антонио Таяни. - Нам понадобится его помощь в будущем».

Угроза бюджетных дефицитов

Между тем, в Брюсселе продолжает работу налаженный Юнкером механизм управления Евросоюзом.

Еврокомиссия предупредила во вторник, что несколько государств-членов разрабатывают бюджеты на следующий год с нарушением фискальных правил ЕС. Она обеспокоена ростом структурного дефицита, - это основной показатель при оценке состояния государственных финансов.

В письмах правительствам Франции, Италии, Испании, Португалии и Бельгии, Брюссель просит представить ему дополнительную информацию о том, как эти страны собираются сбалансировать казённые расходы с доходами.

Согласно нормам ЕС, дефицит национального бюджета не должен превышать 3% ВВП.

Еврокомиссия также призывает государства-члены принять меры к снижению уровеня долга там, где он особенно высок. Это не относится к таким странам, как Германия и Нидерланды, но им предложено увеличить внутреннее потребление для стимулирования экономики.