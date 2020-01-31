Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter из-за того, что американские соцсети не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.

Компаниям может грозить штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей. Соответствующий протокол Роскомнадзор направит в суд в течение трех рабочих дней. В ведомстве отметили, что на подписании протоколов присутствовал представитель Twitter, представитель Facebook не явился.

В Роскомнадзоре считают, что компании нарушили статью 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом").

Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ были направлены Роскомнадзором в Facebook и Twitter в конце декабря 2018 года, однако ведомство конкретного ответа не получило.

В конце января 2019 года компании уже были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что им предписано локализовать базы данных российских пользователей в России в срок до девяти месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 млн до 6 млн рублей, в случае повторного - от 6 млн до 18 млн рублей.