Facebook расплачивается за Cambridge Analytica

Американская социальная сеть Facebook достигла соглашения с британским Управлением уполномоченного по информации (ICO) о выплате 500 тысяч фунтов стерлингов (или 580 тысяч евро) по делу об утечке данных пользователей через компанию Cambridge Analytica.

Штраф крупнейшей в мире соцсети был выписан британским регулятором еще в октябре прошлого года, но компания Facebook подала апелляцию. На этот раз стороны договорились отозвать свои претензии. При этом, согласившись выплатить штраф, Facebook не признает своей вины. Деньги будут перечислены в консолидированный фонд министерства финансов страны..

"Уполномоченный считает, что данное соглашение наилучшим образом отвечает интересам субъектов персональных данных Великобритании, которые являются пользователями Facebook. Стороны намерены продолжать работу по обеспечению соблюдения законодательства", - говорится в частности в тексте.

Согласно расследованию британского регулятора, в период с 2007 по 2014 годы Facebook некорректно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений. В результате, компания GSR получила незаконный доступ к данным 87 миллионов человек без их ведома, в том числе к данным одного миллиона жителей Великобритании. Впоследствии информация была использована компанией Cambridge Analytica для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Он облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

После того, как эта практика стала достоянием общественности главе компании Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США и принять ряд мер, направленных на борьбу с подобными злоупотреблениями. Свои расследования принципов работы алгоритмов Facebook начали регулирующими органы других государств.