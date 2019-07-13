"Позитивный" штраф для Facebook

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на $5 млрд долларов за передачу персональных данных 87 млн пользователей британской фирме Cambridge Analytica. Как отмечают американские издания, это крупнейший штраф в истории Федеральной торговой комиссии, однако даже такое наказание биржи восприняли как добрый знак для компании: после сообщения о штрафе стоимость акций Facebook подскочила почти на 2%.

Ранее в Facebook заявляли, что были обмануты компанией Cambridge Analityca, которая использовала сведения о пользователях, в частности, для продвижения политических проектов. Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что социальная сеть допустила серьёзные ошибки в защите персональных данных.