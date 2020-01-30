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Швеция

Когда корова несчастна

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 Андрей Позняков
Когда корова несчастна
Авторское право
Jeff Pachoud / AFP
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Счастливы ли коровы, чьё молоко рекламируют гиганты пищевой промышленности? По данным «Шведского телевидения», не всегда. В королевстве разгорелся скандал из-за условий содержания коров на фермах, которые поставляют сырьё одному из крупнейших в Северной Европе производителей молочной продукции Arla.

«Видно, какая она тощая, — говорит сотрудница Шведского центра защиты животных Бригитта Стааф Ларссон. — На фотографии видны ребра, можно даже заметить впадину между суставами. У животного очень худые бедра и ноги. Это очень худые животные».

Компания Arla обратила внимание на то, что работа фермеров строго регламентирована законом, а ответственность за животных лежит на хозяевах. Тем не менее, до тех пор, пока условия содержания коров не улучшатся, производитель обещает не покупать молоко в хозяйствах, которые оказались в центре скандала.

Глава управляющего совета Евлеборга Йенни Ларсон, в свою очередь, говорит, что чиновники добиваются устранения нарушений в работе ферм:

_«Мы провели инспекцию и потребовали принять меры. У них, конечно, должно быть время на обжалование, но мы будем и дальше требовать принять меры. Если ситуация не разрешится, мы окажем более жесткое давление, чтобы добиться результата».
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Это уже не первый подобный скандал в Европе за последние несколько месяцев. В декабре из-за плохих условий содержания усыпили часть коров на ферме в Баварии. Животные были больны. В начале января в том же районе, но уже на другой ферме, власти столкнулись с ещё одним случаем жестокого обращения, — жертвами плохих условий содержания стали сотни коров.

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