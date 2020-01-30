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Швеция

Украдены скульптуры работы Сальвадора Дали

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 Ирина Александрова
Украдены скульптуры работы Сальвадора Дали
Авторское право
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Из частной галереи "Кулёр" в Стокгольме украли десять бронзовых скульптур работы художника Сальвадора Дали. Полиция прибыла на место инцидента после того, как в здании сработала сигнализация. Но злоумышленники к тому времени успели скрыться на автомобиле. По словам владельца галереи, стоимость похищенного оценивается в миллионы крон.

Педер Энстрём, владелец галереи: "Цена каждого из украденных предметов колеблется от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч в пересчете на евро. У скульптур еще не было сертификатов, поэтому продать их будет достаточно сложно".

Предположительно, в галерее побывало не менее двух преступников. В числе украденных экспонатов бронзовые "утекающие часы" - объемное перевоплощение знаменитой работы Сальвадора Дали. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Детали не сообщаются.

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