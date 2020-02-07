Италия терпит убытки от эпидемии коронавируса

То, что задумывалось как праздник , обернулось или грозит обернуться кошмаром.

2020-ый знаменует 50-летие установления дипломатических отношений между Италией и Китаем, и в честь этого события Рим решил объявить нынешний год годом туризма и культуры Китая на Аппенинах.

Международный аэропорт столицы Италии многими пассажирами и авиакомпаниями расценивался как один из самых удобных стыковочных узлов для поездки в Поднебесную, а почти пятимиллионная армия китайских путешественников, посещавшая страну ежегодно, приносила существенный доход в казну страны. Сегодня в связи с эпидемией коронавируса надежды приходится пересматривать.

Об этом координатор CNA Tourism Кристиано Томеи:"За период между 2016-м и 2018-м годами туризм из Китая в Италию возрос на 30%. Это самые высокие цифры роста в сравнении с другими странами".

Правительство и национальный перевозчик Италии отменили все рейсы в Китай и из Китая, и это затронуло не только самих китайцев, но и тех, кто пользовался лайнерами, чтобы добраться до Европы. Это коснулось и самих итальянцев. Агентства, которые организовывали их поездки, вынуждены были отменить не менее 9% брони.

Те, кто работает в этой сфере, говорит о том, что последствия нынешней эпидемией могут быть для участников рынка с обеих сторон - и итальянской, и китайской, очень негативными.

Объясняет сотрудник агентства Maestro Turismo Роберто ди Джорджио: "Результаты выглядят печальными - во-первых, этому сектору экономики уже нанесен удар, во-вторых, итальянцы, которые намерены отправиьтся в путешествие, будут чаще выбирать бюджетные варианты поездки, оставаясь на европейском континенте".

Китайцы, не так давно открывшие для себя мир роскоши, стали самыми активными покупателями и покупательницами продукции знаменитых итальянских марок.

В этом магазине в центральной части Рима его владелец, который раньше получал основную часть своего дохода от трат клиентов и клиенток из КНР, не получив ожидаемых денег, в этом месяце оплачивал аренду из собственных средств.

Но шанс, что вектор поменяет направление, все же, по мнению Кристиано Томеи существует: "Мы не оставляем надежд, что ситуация изменится в лучшую сторону, и что в целом баланс туристической отрасли в Италии в той ее части, что обслуживает путешественников из Китая, будет положительным. Мы рассчитываем, что больше отмен не будет, это нужно, чтобы переломить негативную тенденцию".

По предварительным оценкам, общий годовой объем убытков, которые понесет туристический бизнес Италии в связи с нынешней эпидемией, может составить не менее четырех с половиной миллиардов евро.