Импичмент: вызывать ли Джона Болтона?

Будет или не будет вызван для дачи показаний в Сенат экс-помощник президента по национальной безопасности, станет известно в пятницу вечером.

Джон Болтон, по мнению оппонентов Трампа, может пролить свет на детали скандала с предоставлением Украины военной помощи, который положил начало процессу импичмента.

Вот как по этому поводу высказался конгрессмен-демократ, представитель обвинения Адам Шифф: "Очень сложно проводить состязательный и юридически справедливый процесс, не имея возможности допросить свидетелей. И когда у вас есть потенциальный свидетель, который знает многое, относящееся к работе президента, и кто готов дать показания, обсуждение, приглашать его или нет, затеянное присяжными, выглядит очень странно".

Четыре дня назад "Нью-Йорк Таймс", сославшись на еще не опубликованный манускрипт новой книги Джона Болтона, сообщила, что экс-советник по национальной безопасности прямо указывает, что военная помощь Украине была блокирована, а ее предоставление было увязано с началом расследования деятельности Хантера Байдена в компании "Бурисма".

Дональд Трамп на это отреагировал в своем микроблоге, заявив следующее: "Я никогда такого Болтону не говорил, а если он об этом сообщает, то это для повышение тиражей".

О том, что Джон Болтон готов ответить на вопросы членов верхней палаты Конгресса США, если и когда он будет приглашен в качестве свидетеля, стало известно еще 6-го января, когда сам экс-советник по национальной безопасности сообщил об этом в коммюнике: "Если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я приду на Капитолийский холм"".