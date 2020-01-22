Трамп назвал запущенную против него процедуру импичмента позором

"Не виновен" - таков главный тезис, который Дональд Трамп озвучил в ходе незапланированной пресс-конференции в Давосе. На Всемирном экономического форурме в Швейцарии президент США высказался по поводу запущенной против него на родине процедуры импичмента. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию в связи с нашумевшим "Украинагейтом".

"Ложь, позор. Об этом ужасном деле говорили уже столько. Хватит. Решать Сенату. Только отмечу: это настоящая охота на ведьм", - заявил он.

Ранее Главное контрольное управление США пришло к выводу, что Белый дом нарушил закон, временно приостановив в 2019 году предоставление Киеву военной помощи. Демократы усмотрели за этим шагом попытку надавить на украинские власти, чтобы те провели расследование в отношении соперника Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена и его сына.

Американский лидер предложил взглянуть на ситуацию с другого ракурса и обвинил Европу в недостаточной поддержке Киева: "Есть одна очень важная вещь, о которой мало, кто говорит. Почему нет денег из Германии? Великобритании? Франции? Европейских стран? Почему во всем всегда виноваты Соединенные Штаты?"

При этом, в 2018 году Украина получила на проведение реформ первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро. В декабре 2019-го стороны согласовали шаги, необходимые для выделения второго транша такой же величины.