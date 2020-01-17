Импичмент: новые действующие лица

Представитель ФБР официально подтвердил, что сотрудники бюро побывали в жилище и в штаб-квартире Роберта Хайда, республиканского кандидата, баллотирующегося в конгрессмены от штата Коннектикут.

Имя Хайда всплыло в связи с показаниями бизнесмена Льва Парнаса в Конгрессе США.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди в своем микроблоге представил показания своего клиента, в которых тот утверждал, что проводил консультации с украинскими политиками по прямому указанию личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Накануне вечером Парнас в интервью NBC заявил следующее.

Президенту было прекрасно известно, что происходит, он был в курсе моих действий, и я бы и шага не совершил без разрешения на то Джулиани или президента, у меня никакой другой необходимости вести переговоры с украинскими официальными лицами не было. Лев Парнас бизнесмен

Трамп, в свою очередь, немедленно опроверг, что знаком с Парнасом.

Я понятия не имею, кто это, чем он занимается, и откуда он взялся. Дональд Трамп президент США

Руди Джулиани побывал на Украине в начале декабря, спустя месяц после начала процедуры импичмента Трампа. Сообщалось, что он встречался с рядом украинских политиков, в том числе с двумя экс-генпрокурорами: Луценко и Шохиным.

А в мае в США у него состоялась беседа с Андреем Телиженко, бывшим сотрудником посольства Украины.

В меморандуме неназванного работника спецслужб, с которого начался скандал, значилась и фамилия Телиженко.