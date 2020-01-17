Импичмент: новые действующие лица

Представитель ФБР официально подтвердил, что сотрудники бюро побывали в жилище и в штаб-квартире Роберта Хайда, республиканского кандидата, баллотирующегося в конгрессмены от штата Коннектикут.
Имя Хайда всплыло в связи с показаниями бизнесмена Льва Парнаса в Конгрессе США.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди в своем микроблоге представил показания своего клиента, в которых тот утверждал, что проводил консультации с украинскими политиками по прямому указанию личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
Накануне вечером Парнас в интервью NBC заявил следующее.
Трамп, в свою очередь, немедленно опроверг, что знаком с Парнасом.
Руди Джулиани побывал на Украине в начале декабря, спустя месяц после начала процедуры импичмента Трампа. Сообщалось, что он встречался с рядом украинских политиков, в том числе с двумя экс-генпрокурорами: Луценко и Шохиным.
А в мае в США у него состоялась беседа с Андреем Телиженко, бывшим сотрудником посольства Украины.
В меморандуме неназванного работника спецслужб, с которого начался скандал, значилась и фамилия Телиженко.