Запрещенный в РФ фильм Ильи Хржановского покажут на Берлинале-70

Объявлена программа 70-го кинофестиваля Берлинале. В этом году на "Золотого медведя" претендуют 18 картин из 18 разных стран. В том числе, запрещенный в РФ эпизод "Дау" Ильи Хржановского под названием "Наташа". Минкульт отказался пустить фильм в прокат в связи с "пропагандой порнографии": в нем показано изнасилование буфетчицы на допросе в КГБ.

Всего в берлинской программе свыше 350 лент. Жюри возглавит британский актер Джереми Айронс.

"Это не просто программа. Речь идет о коллективе, коллективной работе. Каждый год Берлинале объединяет зрителей", - говорит Мариэтт Ризенбек, исполнительный директор кинофестиваля.

Здесь нет места гламуру Канн и Венеции. В Берлине всегда отдавали предпочтение авторскому кино. Но выйти на красную дорожку звезды не прочь и здесь. В столицу ФРГ прибыли Сальма Хайек и Уиллем Дефо.

"Нынешней пресс-конференцией завершается захватывающее путешествие - мы просмотрели более 6 тысяч 800 фильмов со всегом мира", - отмечает художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.

Германию, в частности, представит драма немецкого режиссера афганского происхождения Бурхана Курбани "Берлин-Александерплац", который перенес действие знаменитого романа Альфреда Дёблина в наши дни. Это история о попытках главного героя, отбывшего тюремное наказание за убийство, вырваться из преступного мира.

Во внеконкурсную программу вошли еще один фильм Хржановского "Дау. Новый человек" и лента об узнике концлагеря "Уроки фарси" Вадима Перельмана. В столице ФРГ пройдет и премьера нового фильма Олега Сенцова "Номера".

Берлинале стартует 20 февраля и продлится до 1 марта.