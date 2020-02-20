В Берлине открывается 70-й Международный кинофестиваль

Ближайшие 10 дней Берлин будет жить в ритме юбилейного 70-го международного кинофестиваля: Один из крупнейших кинофорумов мира, в котором ежегодно участвуют около 20 тысяч деятелей киноискусства из более чем 100 стран, открывается в четверг.

До прошлого года его директором неизменно с 2001 года был Дитер Косслик. На этот раз Берлинале впервые проходит под совместным руководством Мариет Риссенбек и Карло Шатриана, и знатоки отмечают переориентацию программы со звёздного мейнстрима на авторское кино.

В основном конкурсе - 18 фильмов, из которых 16 - мировые премьеры. Одна из самых ожидаемых - новая экранизация романа Альфреда Дёблина "Берлин-Александерплац". Немецкий режиссёр афганского происхождения Бурхан Курбани 40 лет спустя после легендарной саги Райнера Вернера Фасбиндера решился представить свою версию культовой книги, написанной в 1929 году. Действие в ней перенесено в 2019 год.

В конкурсной программе на этот раз немало режиссёров женщин. Американка Салли Поттер, уже принимавшая участие в Берлинале с фильмом "Вечеринка", представит свою новую картину "Неизбранные дороги" - историю молодой женщины, которая должна научиться жить с психическим расстройством своего отца, находящегося одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Главные роли в фильме сыграли Хавьер Бардем, Эль Фэннинг и Сальма Хайек.

Российское кино представлено в конкурсе фрагмнентом "Дау. Наташа" из масштабного проекта Ильи Хржановского, которому министерство культуры РФ не выдало прокатного удостоверения. Картина "Город уснул" Марии Игнатенко вошла в программу "Форум".