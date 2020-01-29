От "сделки века" палестинцы отказались, камнем преткновения стал Иерусалим

"Сделка века", предложенная Трампом руководству Израиля и Палестины, вызвало негодование властей этой государственной автономии и ее населения.
Как и 20 лет назад, во время переговоров в Кэмп-Дэвиде,) которые вел тогдашний премьер еврейского государства Эхуд Барак с Ясиром Арафатом, основным камнем преткновения стал Иерусалим.
На этот раз Белый дом предложил сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.
Официальный Тель-Авив инициативу поддержал, палестинский лидер ее отверг.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что хочет сообщить "и Трампу, и Нетаньяху, что мы не собираемся торговаться по поводу Иерусалима, и что наши права на него - тоже не предмет дискуссии и торга. Эта сделка никогда нами одобрена не будет".
Палестинцы посчитали, что в плане мирного урегулирования на Ближнем Востоке все преференции отданы Израилю.
Дональд Трамп же полагает, что положения "сделки века" ставят обе стороны конфликта в равное положение и призвал всех с его идеями согласиться: "Мы призываем палестинцев встретить, наконец, вызов мирного сосуществования с Израилем".
И.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о своих чаяниях: "Я надеюсь, что Палестина примет этот план и начнет строить вместе с Израилем мирное и процветающее будущее".
План Трампа также предусматривает сохранение имеющихся еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Об этом американский лидер сообщил, опубликовав в своем микроблоге новую карту Палестинского государства, предпослав к ней комментарий на арабском языке.
По мнению ООН, статус Иерусалима, как и его восточных и северных кварталов - части города, перешедшей под контроль Израиля в результате Шестидневной войны, должен стать предметом переговоров.
Об этом сообщил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик:"Статус Иерусалима, как ООН не раз заявляла в прошлом, должен стать предметом переговоров между заинтересованными сторонами".
По мнению Вашингтона, рано или поздно палестинцы с этим планом урегулирования согласятся. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
Но главный переговорщик с палестинской стороны Саиб Арекат заявил, что "США отказывают Палестине в независимости, международном праве и многостороннем подходе".