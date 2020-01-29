От "сделки века" палестинцы отказались, камнем преткновения стал Иерусалим

"Сделка века", предложенная Трампом руководству Израиля и Палестины, вызвало негодование властей этой государственной автономии и ее населения.

Как и 20 лет назад, во время переговоров в Кэмп-Дэвиде,) которые вел тогдашний премьер еврейского государства Эхуд Барак с Ясиром Арафатом, основным камнем преткновения стал Иерусалим.

На этот раз Белый дом предложил сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Официальный Тель-Авив инициативу поддержал, палестинский лидер ее отверг.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что хочет сообщить "и Трампу, и Нетаньяху, что мы не собираемся торговаться по поводу Иерусалима, и что наши права на него - тоже не предмет дискуссии и торга. Эта сделка никогда нами одобрена не будет".

Палестинцы посчитали, что в плане мирного урегулирования на Ближнем Востоке все преференции отданы Израилю.

Дональд Трамп же полагает, что положения "сделки века" ставят обе стороны конфликта в равное положение и призвал всех с его идеями согласиться: "Мы призываем палестинцев встретить, наконец, вызов мирного сосуществования с Израилем".

И.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о своих чаяниях: "Я надеюсь, что Палестина примет этот план и начнет строить вместе с Израилем мирное и процветающее будущее".

Биньямин Нетаньяху хочет войти в историю, как человек, принесший мир на Ближний Восток AP Photo, file, all rights reserved

План Трампа также предусматривает сохранение имеющихся еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Второй пункт несогласия палестинцев - сохранение еврейских поселений в долине Иордана AP Photo, all rights reserved

Об этом американский лидер сообщил, опубликовав в своем микроблоге новую карту Палестинского государства, предпослав к ней комментарий на арабском языке.

По мнению ООН, статус Иерусалима, как и его восточных и северных кварталов - части города, перешедшей под контроль Израиля в результате Шестидневной войны, должен стать предметом переговоров.

Восточный Иерусали перешел под контроль Израиля после Шестидневной войны, в память об этом событии в стране установлен праздник, который называется День Иерусалима AP Photo, file, all rights reserved

Об этом сообщил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик:"Статус Иерусалима, как ООН не раз заявляла в прошлом, должен стать предметом переговоров между заинтересованными сторонами".

По мнению Вашингтона, рано или поздно палестинцы с этим планом урегулирования согласятся. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Но главный переговорщик с палестинской стороны Саиб Арекат заявил, что "США отказывают Палестине в независимости, международном праве и многостороннем подходе".