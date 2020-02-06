Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Израиль

Нападение в Иерусалиме: ранены 12 военнослужащих ЦАХАЛ

Комментарии
 Елена Караева
euronews_icons_loading
Нападение в Иерусалиме: ранены 12 военнослужащих ЦАХАЛ
Авторское право
APTN
Размер текста Aa Aa

Как сообщили израильские медики, в Иерусалиме 12 военнослужащих ЦАХАЛ пострадали в ночь со среды на четверг - на них наехал автомобилист, используя машину как таран.

Наезд произошел на пешеходном переходе в оживленном торговом квартале города.

Армейская пресс-служба назвала инцидент терактом, добавив, что 1 солдат находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

Нападавший пока не задержан, ведутся его поиски.

За несколько часов до инцидента стало известно, что в среду во время стычек в городе Хевронe был застрелен палестинец, бросивший в солдат бутылку с зажигательной смесью.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.