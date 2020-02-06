Нападение в Иерусалиме: ранены 12 военнослужащих ЦАХАЛ

Как сообщили израильские медики, в Иерусалиме 12 военнослужащих ЦАХАЛ пострадали в ночь со среды на четверг - на них наехал автомобилист, используя машину как таран.

Наезд произошел на пешеходном переходе в оживленном торговом квартале города.

Армейская пресс-служба назвала инцидент терактом, добавив, что 1 солдат находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

Нападавший пока не задержан, ведутся его поиски.

За несколько часов до инцидента стало известно, что в среду во время стычек в городе Хевронe был застрелен палестинец, бросивший в солдат бутылку с зажигательной смесью.