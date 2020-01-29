Хоррор "Маяк" Роберта Эггерса поборется за "Оскар"

Конец 19 века. Мистический остров в сотни километрах от побережья Новой Шотландии. Двое одиноких мужчин, алкоголь, безумие или призраки прошлого?

Черно-белый психологический хоррор "Маяк" Роберта Эггерса уже оценили в Каннах, теперь фильм ждет вердикта Американской киноакадемии. Лента поборется за "Оскар" в номинации "Лучшая операторская работа".

Главные роли в фильме исполнили недавний кумир подростков Роберт Паттинсон и четырёхкратный номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо.

"Это одна из таких странных историй. Сценарий кажется зловещим, но он наполнен по-настоящему забавными деталями. Вот так - из крайности в крайность. Почти как в какой-нибудь дешевой комедии", - говорит Паттинсон.

"Мы действительно узнали друг друга лишь после завершения работы нал фильмом. Из-за очень не простых условий мы только и виделись, что на съемочной площадке - репетиций почти не было, да и просто пообщаться было негде - погода ужасная, глушь", - рассказывает Дефо.

Новый фильм уже вышел в российский прокат.