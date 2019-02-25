"Оскар-2019" отдал дань разнообразию

"История о любви" - так режиссер Питер Фарелли резюмировал суть своего детища "Зеленая книга", получившего в воскресенье главного "Оскара" как лучший фильм

Всего лента, название которой отсылает к ежегодному путеводителю для чернокожих автомобилистов на сегрегационном Юге, удостоилась трех золотых статуэток, а именно: за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (ее получил Махершала Али, воплотивший на экране джазового пианиста Дона Ширли).

"Вся эта история о том, что нужно любить друг друга, несмотря на различия и о том, что если искать правду - кто мы на самом деле -, выяснится, что мы все похожи", - заявил Питер Фарелли.

Три "Оскара" достались и картине Альфонсо Куарона "Рома", номинированной в 10 категориях. Картина была признана лучшей среди фильмов на иностранном языке, Куарон стал лучшим режиссером, отмечена и работа оператора.

Благодарственное слово мексиканского режиссера прлзвучало как манифест: "Я хочу поблагодарить Академию за признание фильма, посвященного представительнице коренного населения. Моя героиня - одна из 70 миллионов служанок, не имеющих прав, это персонаж, который исторически отошел на задний план в кинематографе. наша работа как художников заключается в том, чтобы смотреть на явления, от которых другие отводят взгляды"...

Одной из неожиданностей 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии стала победа британки Оливии Колман в номинации "Лучшая женская роль" за "Фаворитку" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Ей удалось оттеснить Леди Гага, Гленн Клоуз, Мелиссу Маккарти и Апарисио из "Ромы". А вот "Оскар" за лучшую мужскую роль сюрпризом не стал: его удостоился Рами Малек, с блеском перевоплотившийся во Фредди Меркюри: "Я сын выходцев из Египта, я американец в первом поколении, и часть моей истории пишется прямо сейчас, на ваших глазах. Моя благодарность безгранична", - заявил Малек. Кстати, "Богемская рапсодия" Брайана Сингера на этой церемонии собрала больше других наград - пять.

Спайк Ли удостоился статуэтки за лучшую экранизацию за "Черный клановец" - историю чернокожего полицейского, внедрившегося в Ку-Клукс-Клан. "Президентские выборы 2020 года не за горами, - заявил по-детски счастливый лауреат. - Давайте мобилизуемся и окажемся на правильной стороне истории. Сделайте моральный выбор между любовью и ненавистью, давайте наконец поступим правильно!"

Леди Гага, исполнившая главную роль в картине Брэдли Купера "Звезда родилась", не ушла с церемонии с пустыми руками: композиция "Shallow" была признана лучшей, а дуэт Купера и Леди Гага стал одним из лучших музыкальных номеров этого воскресного вечера.

91-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств вошла в историю и тем, что впервые прошла без главного ведущего.