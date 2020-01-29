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Франция

Объявлены номинанты на "Сезара": в фаворитах — "Офицер и шпион"

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 Ольга Кепински
Объявлены номинанты на "Сезара": в фаворитах — "Офицер и шпион"
Авторское право
Gaumont
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В Париже объявлены претенденты на кинопремию "Сезар". Больше всего номинаций - 12 - у новой ленты Романа Полански "Офицер и шпион", в том числе в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм года". По 11 номинаций у "Прекрасной эпохи" (La belle epoque) Николя Бедоса и "Отверженных" (Les miserables) Ладжа Ли.

Комментируя обвинения в изнасиловании, выдвинутые против Полански, президент Академии искусств и технологий кинематографа Ален Терзян отметил, что академия "не инстанция, которая обязана иметь моральные позиции".

Мы здесь, чтобы объявить результаты. 220 кинолент. Мы не дискуссионный клуб. Мы огласили результаты первого тура, и я должен уважать равное отношение ко всем, воздерживаясь от комментариев
Ален Терзян
президент Академии искусств и технологий кинематографа

Режиссер не раз сравнивал сюжет своей новой картины с собственной борьбой с правосудием. "Офицер и шпион" рассказывает о деле Дрейфуса — истории безосновательно осуждённого по делу о шпионаже офицера-еврея, фабрикации улик и вызванной всем этим массовой истерии в обществе.

Имена лауреатов премии "Сезар" станут известны 28 февраля в зале "Плейель" в Париже.

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