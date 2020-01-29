Панды-близнецы вышли в свет

Пит и Пауль, новые звезды Берлинского зоопарка, совершили свой первый выход в свет.

Пятимесячные панды-близнецы сразу же принялись изучать новый, специально отстроенный для них вольер, под пристальным взглядом своей матери Мэн Мэн и направленных на них видео- и фотокамер. Посетители зоопарка смогут увидеть малышей в четверг.

Близнецы, чьи китайские имена звучат как Менг Сян и Менг Юань, стали первыми пандами, родившимися в Германии. Как и их родители, детеныши принадлежат Китаю и находятся в Берлинском зоопарке на правах аренды.

Благодаря росту численности популяции панд Международный союз охраны природы и природных ресурсов в 2016 году изменил краснокнижный статус вида с "находящегося под угрозой" на "находящийся в уязвимом положении".