Панды в прямом эфире

Московский зоопарк открыл видео-окно в жилище двух гигантских панд, привезённых в Россию из Китая. За черно-белыми бамбуковыми медведями - двухлетним Жуи и полуторагодовалой Диндин - теперь можно следить в режиме онлайн из любой точки планеты. Трансляцию ведут восемь камер.

Панды поселились в Москве 29 апреля, и у их вольеров нет отбоя от посетителей даже в будние дни.

- Специально приехали в Москву, чтобы сходить в зоопарк, сводить туда ребёнка и показать ему панд!

- Прикольно. Интересно. Они плюшевые!

- Вы знаете о том, что зоопарк ведёт трансляцию о пандах в интернете?

- Я слышала, но сама ещё не наблюдала. Да, наверное посмотрю с ребёнком (у меня их два). Я думаю, будет интересно понаблюдать, а то здесь тоже нельзя стоять целый день.

В первые же сутки онлайн-трансляции из вольера панд Московского зоопарка собрали 55 тысяч зрителей. Не обращая внимания на камеры, Жуи и Диндин резвятся, отдыхают и ... едят сутки напролёт. На пропитание панд ежедневно требуется 30 килограммов бамбука. Сотрудники зоопарка разноображают это меню морковью, яблоками и специальный ми "панда-кейками", которые выпекаются на месте.

В список исчезающих видов Международный союз охраны природы внес гигантских панд еще в 1984 году. В дикой природе их осталось не более 1500 и ещё около 600 в зоопарках и питомниках. В Чэнду, откуда и приехали Диндин и Жуи - самый крупный в мире питомник, там живут 500 бамбуковых медведей.

Сохранение панд в Китае считают делом государственной важности, и вопрос передачи их тому или иному зоопарку решается на правительственном уровне.