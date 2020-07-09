В Ватикане разделили сиамских близнецов

Эрвина и Префина Бангало празднуют свой день рождения, как любые другие счастливые двухлетние дети. Но эти девочки - сиамские близнецы, родившиеся со сросшимися головами. За два года жизни сестры уже перенесли три сложные, редчайшие операции по разделению в Детской больнице Ватикана. Последняя была сделана несколько дней назад.

Девочки появились на свет в июне 2018 года в Центрально-Африканской Республике. О подобной операции на их родине речь даже не шла. Но близнецам повезло - вскоре после рождения о них случайно узнала главный врач Детской больницы Ватикана "Бамбино Джезу". Она помогла матери с девочками приехать в Италию для проведения уникальной операции по разделению черепов.

Карло Маррас, завотделением нейрохирургии в больнице "Бамбино Джезу": "У детей были не только общие части черепов и кожи, но также и важные сосудистые и венозные системы, которые мы называем анатомическими венозными пазухами. Кровь поступает от мозга к сердцу через эти системы, и, очевидно, если они не будут работать должным образом, у нас возникнут проблемы, и это приведет к медицинской катастрофе".

Успешно проведенная операция врачами детской больницы Ватикана, длившаяся 18 часов, вызвала противоречивую реакцию в обществе. Она прошла за счет фонда этого медицинского учреждения и обошлась в миллион евро. Многие высказали мнение, что такую огромную сумму можно было бы потратить на менее рискованные операции и спасти гораздо больше детей. Однако инициативу о ее проведении поддержал сам папа римский Франциск.