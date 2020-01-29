На Филиппинах поклонники и болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" скорбят по погибших в авиакатастрофе знаменитому баскетболисту Коби Брайнту и его 13-летней дочери Джанне.
Фреска в память игрока, который оставил след в памяти миллионов людей.
Желающие выполнить масштабное граффити приехали со всего архипелага, оно было нарисовано менее, чем за сутки.
Владельцы здания не возражали против фрески, жильцы, живущие в арендованных квартирах, сами присоединились к самодеятельным живописцам.
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